Бермудские острова представили Закон об Агентстве по корпоративному налогу на прибыль

Правительство Бермудских островов объявило о принятии Закона об Агентстве по корпоративному налогу на прибыль (Corporate Income Tax Agency Act 2024), который был внесен в Палату собрания 12 июля.

Агентство будет администрировать новый 15%-й налог на прибыль, который будет применяться с 1 января 2025 года для налогоплательщиков Бермудских островов, подпадающих под действие правил Глобального минимального налога, предусмотренных в рамках Компонента 2.

В декабре 2023 года на Бермудских островах был принят Закон о корпоративном налоге на прибыль (Corporate Income Tax Act 202), что стало историческим событием для юрисдикции, в которой на протяжении более 100 лет действовала налоговая система, основанная преимущественно на потреблении. В целом, этот закон создает основу, в соответствии с которой Бермудские острова будут облагать корпоративным налогом на прибыль в размере 15% бизнес многонациональных групп компаний, которые «подпадают» под действие Правил Компонента 2 ОЭСР (обычно называемых Глобальным минимальным налогом).

Закон направлен на создание Агентства по корпоративному налогу на прибыль (Corporate Income Tax Agency, CITA) как органа, управляющего режимом корпоративного налога на прибыль на Бермудских островах. Юрисдикции по всему миру разработали множество различных моделей сбора налогов, поскольку не существует глобальных требований, диктующих их конкретную структуру.

Структура Агентства предусматривает наличие Совета директоров, обеспечивающего эффективное управление и надзор, а также главного исполнительного директора и сотрудников, отвечающих за эффективное и надлежащее налоговое администрирование и правоприменение. Следующим важным шагом для Правительства станет подбор на эти должности лиц, обладающих необходимым опытом и знаниями для надлежащего выполнения обязанностей и соответствующих репутации Бермудских островов как ведущего международного финансового центра.