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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кувейт выпустил декрет-закон об обмене информацией для целей налогообложения

14 июля 2024 года Кувейт опубликовал в Официальном вестнике Указ-закон № 6 от 2024 года об обмене информацией для целей налогообложения.

Ксения Шилкина
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Декрет-закон уполномочивает власти требовать предоставления налоговой информации, доступной резидентам, в том числе для автоматического обмена и в ответ на запросы. Сюда может входить информация от любого физического или юридического лица в Кувейте в соответствии с международными соглашениями об обмене налоговой информацией. Декрет-Закон также содержит конкретные правила сбора и предоставления информации о счетах финансовыми учреждениями, которая должна предоставляться компетентному органу до 31 мая каждого года.

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Наконец, декрет-закон предусматривает наложение штрафов в размере от 10 000 до 20 000 кувейтских динаров за несоблюдение требований.

По материалам orbitax.com

#законодательство#обмен налоговой информацией
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#обмен налоговой информацией