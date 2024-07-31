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Ксения Шилкина
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Саудовская Аравия издала резолюцию об изменении таможенных пошлин на некоторые товары

Саудовская Аравия издала резолюцию об изменении таможенных пошлин на некоторые товары в соответствии с лимитами ВТО, которые Саудовская Аравия взяла на себя.

Ксения Шилкина
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15 июля 2024 года министр финансов Саудовской Аравии и председатель Управления по налогам, налогам и таможенным сборам (ZATCA) издали Постановление министра финансов № (1-88-1446) (Постановление), вносящее поправки в ставки таможенных пошлин, применяемые к некоторым товарам, в целях защиты и поощрения национальных отраслей и операций с местными сельскохозяйственными продуктами. Постановление было опубликовано в Официальном вестнике, а поправки вступили в силу 16 июля 2024 года.

Эти поправки направлены на защиту и поощрение национальных отраслей и операций с местными сельскохозяйственными продуктами в Саудовской Аравии.

Компании, занимающиеся импортом в Саудовскую Аравию, должны пересмотреть и соблюдать пересмотренные ставки таможенных пошлин.

По материалам ey.com

#Саудовская Аравия#таможенные пошлины
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Саудовская Аравия#таможенные пошлины