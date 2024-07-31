Саудовская Аравия издала резолюцию об изменении таможенных пошлин на некоторые товары в соответствии с лимитами ВТО, которые Саудовская Аравия взяла на себя.

15 июля 2024 года министр финансов Саудовской Аравии и председатель Управления по налогам, налогам и таможенным сборам (ZATCA) издали Постановление министра финансов № (1-88-1446) (Постановление), вносящее поправки в ставки таможенных пошлин, применяемые к некоторым товарам, в целях защиты и поощрения национальных отраслей и операций с местными сельскохозяйственными продуктами. Постановление было опубликовано в Официальном вестнике, а поправки вступили в силу 16 июля 2024 года.