Турция принимает законодательство о налоговой реформе

Турецкая налоговая администрация объявила о публикации Закона № 7524 в Официальном вестнике 2 августа 2024 года.

Закон содержит различные меры налоговой реформы, включая меры по внедрению минимального налога в соответствии с правилами GloBE, утвержденными Инклюзивной структурой BEPS.

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Некоторые из других важных мер закона включают:

Введение внутреннего минимального корпоративного налога (отдельно от глобального минимального налога), при условии, что рассчитанный корпоративный налог не может быть ниже 10% от корпоративного дохода до вычетов и освобождений, с освобождением от минимального налога для компаний в первые три года работы;

Увеличение ставки корпоративного налога с 25% до 30% на прибыль, полученную в рамках модели «строительство-эксплуатация-передача» и проектов государственно-частного партнерства;

Введение нового условия для существующего освобождения от подоходного налога для инвестиционных фондов и товариществ, инвестирующих в недвижимость, которое предусматривает, что для применения освобождения не менее 50% дохода от недвижимости должно быть распределено в качестве дивидендов к концу второго месяца после подачи корпоративной налоговой декларации за отчетный период, в котором был получен доход;

Изменение освобождения для предприятий, работающих в свободных зонах, при условии, что освобождение ограничивается экспортным доходом и больше не применяется к доходу от внутренних продаж; и

Новые правила, предусматривающие, что в случае, когда суммы НДС, подлежащие вычету, переносятся более чем на 5 лет без вычета, можно удалить перенесенную сумму со счета вычета НДС и учесть ее в качестве расхода для определения дохода или корпоративного налога.

Новые меры закона в большей части начнут применяться с 2025 года, за исключением меры по НДС, которая вступает в силу 1 января 2023 года.