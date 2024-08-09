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Ольга Кутяева
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Обновленный Справочник по контролируемым иностранным компаниям

Представляем вашему вниманию свежую книгу GSL - мы актуализировали наш "Справочник по КИК: Как владеть иностранными компаниями и не иметь проблем c налоговой в России", который был выпущен впервые в 2019 году.

Ольга Кутяева
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Неукоснительное соблюдение правил КИК – залог успешной работы предпринимателей, владельцев иностранных компаний и холдингов, в структуру которых входят иностранные юридические лица.

Изменения в российском налоговом законодательстве, приостановление ряда популярных международных налоговых соглашений и обострение отношений между странами привели к серьезным трансформациям в сфере использования контролируемых иностранных компаний (КИК). На этом фоне государство предприняло меры, чтобы мотивировать предпринимателей вернуть капиталы из офшорных юрисдикций обратно в Россию: четвертый этап амнистии капиталов, создание специальных административных районов (САР), оптимизация законодательства о КИК. Следуя в русле произошедших к 2024 году изменений, наши специалисты обновили и дополнили "Справочник по КИК", выпущенный ранее в 2019 году.

Несмотря на политику деофшоризации, российские резиденты продолжают активно исползовать иностранные структуры, без котороых зачастую невозможно полноценно вести международный бизнес, владеть и управлять зарубежными активами, диверсифицировать риски. Происходящие на международной арене изменения вынуждают искать нетривиальные решения, использовать новые юрисдикции для организации бизнеса, переосмысливать подходы к использованию классических "налоговых / финансовых гаваней", более гибко подходить к выстраиванию финансовых потоков.

Справочник содержит почти все актуальные на 2024 год изменения, которые прямо или косвенно относятся к регулировани деятельности КИК. Соответственно, книга может в полной мере рассматриваться как практическое пособие по работе с иностранными структурами.

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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