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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Австрия использует искусственный интеллект для получения дополнительных налоговых поступлений

Минфин Австрии выпустил релиз об использовании искусственного интеллекта для получения около 185 000 000 EUR налоговых поступлений в 2023 году от подоходного налога, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

Ольга Кутяева
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Центр компетенции по предиктивной аналитике (Predictive Analytics Competence Centre, PACC), специальное подразделение Минфина, использует предиктивную аналитику и искусственный интеллект для выявления уклонения от уплаты налогов и идентификации конкретных предпринимателей и физических лиц. В 2023 году модели рисков PACC проанализировали в общей сложности около 6 500 000 дел из самых разных секторов налогового администрирования. Специальное подразделение совершило открытия во всех секторах налогового администрирования. Оно выявила ложную информацию при начислении налогов на сотрудников, а также попытки мошенничества в сфере подоходного налога, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. В результате следователям удалось получить около 185 000 000 EUR налоговых доходов. Кроме того, было расследовано около 27 500 000 дел, связанных с нарушением налогового законодательства, в первую очередь с выявлением необоснованно поданных и полученных субсидий и льгот, а также фиктивных компаний.

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В сфере аудита используются различные методы отбора для выявления потенциальных дел с высокой вероятностью получения дополнительных доходов. Это включает в себя отбор дел на основе результатов аудита за прошлые периоды, финансовых данных и другой соответствующей информации. То же самое относится и к специальным проверкам НДС. Аналогичные подходы используются и в аудиторской службе PLB, которая занимается такими областями налогообложения, как налог на заработную плату и взносы на социальное страхование, включая проверку краткосрочной работы во время пандемии. Для повышения эффективности проверок при отборе дел для налогового аудита используются новые процедуры и методы, такие как анализ текстов. Аналогичным образом, различные модели и анализы используются при проведении налоговых проверок в таможенной сфере с целью выявления и анализа потенциальных рисков в связи с международными торговыми операциями.

В секторе аудита в режиме реального времени используются современные методы машинного обучения для оценки рисков и оптимизации отбора аудиторских дел. Например, начинающие бизнесмены проверяются заранее, чтобы выявить предпринимателей и стоящих за ними людей с повышенным риском уклонения от уплаты налогов. Современные методы анализа и сетевой анализ используются, в частности, для предотвращения мошенничества с отсутствующими трейдерами.

PACC также анализирует данные с платформ электронной коммерции и международного обмена налоговой информацией.

В будущем PACC планирует и дальше расширять свои аналитические возможности и инициировать новые проекты. Цель - дальнейшее повышение эффективности и результативности работы австрийской налоговой службы и укрепление роли PACC как центрального учреждения по аналитическому анализу и предотвращению мошенничества. Среди запланированных инициатив - расширение использования методов машинного обучения, например, генеративного ИИ с использованием больших языковых моделей, и углубление сотрудничества с национальными и международными партнерами. Таким образом, PACC остается ключевым игроком в дальнейшем развитии и оптимизации налогового администрирования в Австрии.

По материалам Federal Ministry Republic of Austria

#Австрия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австрия