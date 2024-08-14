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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Япония предоставляет руководство по правилам налога на потребление для операторов онлайн-платформ

Национальное налоговое агентство Японии (NTA) выпустило два документа вопросов и ответов, предоставляющих руководство по новым правилам сбора налога на потребление операторами онлайн-платформ.

Ксения Шилкина
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Новые правила были утверждены в рамках налоговой реформы Японии 2024 года в марте 2024 года и вступят в силу с 1 апреля 2025 года. Новые правила в целом предусматривают, что операторы онлайн-платформ, выступающие в качестве посредников, будут нести ответственность за налог на потребление, причитающийся за услуги, предоставляемые иностранными поставщиками через их платформы.

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Два документа вопросов и ответов, в настоящее время доступны только на японском языке, предоставляют руководство для иностранных поставщиков и операторов онлайн-платформ. Согласно англоязычной странице с руководством по новым правилам, английские версии документов вопросов и ответов будут опубликованы в будущем.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Япония
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Япония