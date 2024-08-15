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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция снижает допустимые пределы стоимости и увеличивает пошлины, применяемые к электронной коммерции B2C

Турция внесла поправки в свое таможенное законодательство для решения проблем снижения качества, влияющих на растущее количество товаров, отправляемых из-за границы почтой и курьерской службой.

Ксения Шилкина
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Товары, прибывающие к физическому лицу в Турции почтой или курьерской службой экспресс-доставки в установленных пределах, могут быть задекларированы через УТД, уплатив единую фиксированную пошлину через почтовую администрацию или операторов экспресс-доставки, которые соответствуют условиям, определенным Министерством торговли Турции, или могут быть задекларированы в обычном порядке в установленных пределах.

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Согласно заявлению Министерства торговли от 6 августа 2024 года, в связи с ухудшением качества товаров, поступающих в Турцию из-за рубежа по почте и через курьерскую службу, и быстрым ростом этого импорта, наблюдается всплеск жалоб от потребителей, производителей, торговцев, промышленников и торговых палат относительно потерь продаж, производства и занятости, что требует принятия мер по этому вопросу.

В частности, Решение о внесении изменений в некоторые статьи Таможенного закона № 4458 значительно снижает заявленную стоимость товаров, которые могут быть отправлены с помощью упрощенной таможенной декларации (УТД), и увеличивает единую фиксированную пошлину на эти отправления. Новый закон был опубликован в Официальном вестнике № 32624 от 6 августа 2024 г.

По материалам ey.com

#таможенное оформление#таможенные пошлины#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#таможенное оформление#таможенные пошлины#Турция