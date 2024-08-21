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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция прекращает требование подавать уведомления о покупках и продажах

Налоговая администрация Турции объявила о подготовке проекта коммюнике, который отменит требования по подаче уведомления о покупках товаров и услуг (форма Ba) и уведомления о продаже товаров и услуг (форма Bs).

Ксения Шилкина
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Согласно действующим правилам, налогоплательщики, ведущие бухгалтерский учет по принципу баланса, обязаны сообщать о своих покупках и продажах товаров и услуг, превышающих определенный лимит. В целях сокращения расходов и обязательств по соблюдению налогового законодательства коммюнике предусматривает, что формы Ba и Bs больше не нужно будет подавать за период с сентября 2024 года и последующие периоды.

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Коммюнике, которое должно быть доработано, вступит в силу 1 октября 2024 года. Комментарии к проекту можно подавать до 26 августа 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Турция