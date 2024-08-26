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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Китай добился значительного прогресса в налоговой определенности, запустив пилотную программу по предварительным налоговым решениям

Китай активно внедряет систему предварительных налоговых решений в первую очередь в Шанхае и Пекине.

Ксения Шилкина
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В настоящее время Китай готовится к новому раунду пересмотра Закона о сборе и администрировании налогов. Как национальный законодательный орган Китая, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва включил задачу по пересмотру в качестве одного из ключевых проектов в свой пятилетний план законодательства на 2023–2028 годы.

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Учитывая спрос налогоплательщиков на систему предварительного налогового решения (ATR), включение ATR в этот пересмотр весьма ожидаемо, с надеждой, что это еще больше прояснит правовой статус ATR, усилит обязательную силу системы и предоставит институционализированные гарантии для повышения налоговой определенности.

По материалам ey.com

#законодательство#Китай
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Китай