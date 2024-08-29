Чехия обновила список юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Чешская Республика опубликовала Финансовый бюллетень № 6/2024, в котором представлен обновленный список договаривающихся юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS), а также требованиями ЕС и FATCA.

Вместе с каждой юрисдикцией в списке указан инструмент обмена, включая Конвенцию о взаимной помощи, Директиву Совета 2014/107/EU (DAC2) и двусторонние налоговые соглашения, а также подробная информация о том, подписала ли юрисдикция CRS MCAA и дату вступления в силу обмена.

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Всего в списке 157 юрисдикций.