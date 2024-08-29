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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Чехия обновила список юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Чешская Республика опубликовала Финансовый бюллетень № 6/2024, в котором представлен обновленный список договаривающихся юрисдикций для автоматического обмена информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS), а также требованиями ЕС и FATCA.

Ольга Кутяева
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Вместе с каждой юрисдикцией в списке указан инструмент обмена, включая Конвенцию о взаимной помощи, Директиву Совета 2014/107/EU (DAC2) и двусторонние налоговые соглашения, а также подробная информация о том, подписала ли юрисдикция CRS MCAA и дату вступления в силу обмена.

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Всего в списке 157 юрисдикций.

По материалам Orbitax

#автоматический обмен#Чехия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#автоматический обмен#Чехия