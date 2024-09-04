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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция дополнительно продлила срок подачи налоговых деклараций за второй квартал 2024 года

Налоговая администрация Турции объявила о публикации циркуляра № 173 от 29 августа 2024 года о налоговых процедурах, который продлевает срок подачи и уплаты деклараций за второй квартал отчетного периода 2024 года по подоходному и корпоративному налогу до 13 сентября 2024 года.

Ксения Шилкина
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Ранее этот срок был продлен до 27 августа 2024 года, а затем до 6 сентября 2024 года. Стандартный срок — 17-е число второго месяца, следующего за кварталом, если только он не приходится на праздничный/выходной день, но продление было предоставлено в связи с тем, что балансы за второй квартал отчетного периода 2024 года подлежат корректировке на инфляцию.

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В дополнение к продленному сроку Налоговая администрация также объявила о публикации Общего коммюнике о налоговой процедуре № 563 в Официальном вестнике 31 августа 2024 года, которое ограничивает круг налогоплательщиков, которым необходимо вносить поправку на инфляцию в предварительные декларации. Это включает в себя то, что налогоплательщики с валовым объемом продаж ниже 50 000 000 турецких лир по состоянию на 31 декабря 2023 года не обязаны вносить поправку на инфляцию для второго и третьего предварительных налоговых периодов в 2024 году.

Однако это освобождение от поправок на инфляцию не распространяется на налогоплательщиков, занимающихся покупкой, продажей и производством обработанного золота и серебра, даже если их валовой объем продаж ниже 50 000 000 турецких лир.

По материалам orbitax.com

#налоговая декларация 3-НДФЛ#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговая декларация 3-НДФЛ#Турция