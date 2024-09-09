Бахрейн вводит минимальный внутренний налог на пополнение счета

Национальное бюро доходов Бахрейна (National Bureau for Revenue, NBR) объявило о введении нового налога для многонациональных предприятий (MNE), который соответствует стандартам ОЭСР.

Новый налог представляет собой внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic minimum top-up tax, DMTT) по ставке 15%, который применяется исключительно к крупным MNE группам, работающим в Бахрейне, с консолидированной выручкой группы, равной или превышающей 750 000 000 EUR, по крайней мере, за 2 из 4-х предыдущих финансовых лет.

Новый налог был введен Законом № (11) от 2024 года о введении налога на многонациональные предприятия, который вступает в силу 1 января 2025 года. Бюро также опубликовало часто задаваемые вопросы по DMTT, которые доступны на арабском и английском языках.