Правительство России одобрило ожидаемые налоговые соглашения с Абхазией и Малайзией

На своем заседании 4 сентября 2024 года правительство России одобрило законопроекты о ратификации ожидаемых соглашений о подоходном налоге с Абхазией и Малайзией.

Договор с Абхазией был подписан 7 мая 2024 года. Он является первым в своем роде между двумя юрисдикциями и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. Обращаем внимание, что Абхазия является спорной территорией, признанной независимым государством Науру, Никарагуа, Россией, Сирией и Венесуэлой. По сути, все остальные страны признают Абхазию суверенной территорией Грузии.

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Договор с Малайзией был подписан 17 мая 2024 года. Он вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет применяться с 1 января года, следующего за его вступлением в силу. После вступления в силу и вступления в силу новый договор заменит налоговый договор 1987 года между Малайзией и бывшим Советским Союзом, поскольку он применяется в отношениях между Малайзией и Россией.