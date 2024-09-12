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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Достигнуто соглашение по новой международной конвенции о киберпреступности

8 августа страны - члены ООН достигли соглашения о новой конвенции ООН по киберпреступности.

Ольга Кутяева
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Комиссия ведет переговоры по этому соглашению от имени ЕС и его государств-членов с мая 2022 года с целью выработки новой конвенции, которая позволит предотвращать киберпреступления и бороться с ними, укреплять международное сотрудничество и гарантировать гарантии соблюдения основных прав.

Новая конвенция ООН обеспечивает более надежную защиту основных прав и создает эффективную основу для международного сотрудничества. Она дополняет Будапештскую конвенцию о киберпреступности, участниками которой являются все страны ЕС, за исключением Ирландии, которая подписала, но еще не ратифицировала ее.

Конвенция, принятая Специальным комитетом, будет представлена Генеральной Ассамблее ООН для окончательного одобрения в конце этого года, а затем будет открыта для подписания странами-членами ООН до 31 декабря 2026 года.

В третьем докладе Союза безопасности за 2021 год Комиссия обязалась обеспечить эффективное участие ЕС в переговорах о новой всеобъемлющей международной конвенции по киберпреступности на уровне ООН. В соответствии с этим обязательством в марте 2022 года Комиссия рекомендовала Совету начать такие переговоры. В мае 2022 года Совет уполномочил Комиссию представлять ЕС на этих переговорах.

По материалам European Commission

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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