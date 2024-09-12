Нигерия вводит сбор за электронные денежные переводы

Сбор был первоначально введен в рамках Закона о финансах 2020 года и урегулирован в конце 2021 года. Он равен 50 NGN за электронные переводы на сумму 10 000 NGN и выше, включая переводы на личные или деловые счета, при этом банк-получатель обязан собирать и перечислять сбор. За эквивалентные переводы, осуществляемые в других валютах, сбор взимается по обменному курсу, установленному Центральным банком Нигерии.