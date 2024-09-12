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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Нигерия вводит сбор за электронные денежные переводы

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) распорядилась о введении сбора за электронные денежные переводы с 9 сентября 2024 года.

Ксения Шилкина
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Сбор был первоначально введен в рамках Закона о финансах 2020 года и урегулирован в конце 2021 года. Он равен 50 NGN за электронные переводы на сумму 10 000 NGN и выше, включая переводы на личные или деловые счета, при этом банк-получатель обязан собирать и перечислять сбор. За эквивалентные переводы, осуществляемые в других валютах, сбор взимается по обменному курсу, установленному Центральным банком Нигерии.

По материалам orbitax.com

#Нигерия#перевод
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Нигерия#перевод