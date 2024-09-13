Португалия отменяет чрезвычайный взнос на местное размещение

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Первоначальный платеж CEAL должен был быть произведен в июне 2024 года в отношении года, заканчивающегося 31 декабря 2023 года, но он был приостановлен до отмены налога, который должен применяться ретроспективно. Дата вступления отмены в силу согласно тексту Указа-закона — 31 декабря 2024 года, хотя, как сообщается, Министерство финансов подтвердило, что в этот закон будут внесены изменения, и отмена вступит в силу с обратной силой с 31 декабря 2023 года.