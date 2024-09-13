News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Португалия отменяет чрезвычайный взнос на местное размещение

Португалия опубликовала Декрет-закон № 57/2024 в Официальном вестнике 10 сентября 2024 года, который отменяет чрезвычайный взнос на местное размещение (CEAL).

Ксения Шилкина
Обсудить

Введенный Законом № 56/2023, налог CEAL должен был взиматься по ставке 15% с налогооблагаемой базы, определяемой путем применения экономического коэффициента местного размещения и коэффициента городского давления к общей частной площади жилой недвижимости.

Все услуги по этой теме:
Налоговые системы 100 стран: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Кипра: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Швейцарии: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Трастовое законодательство зарубежных государств
Сборник законов Великобритани, Новой Зеландии, Кипра, Джерси и Лихтенштейна (перевод на русский язык)
Купить

Первоначальный платеж CEAL должен был быть произведен в июне 2024 года в отношении года, заканчивающегося 31 декабря 2023 года, но он был приостановлен до отмены налога, который должен применяться ретроспективно. Дата вступления отмены в силу согласно тексту Указа-закона — 31 декабря 2024 года, хотя, как сообщается, Министерство финансов подтвердило, что в этот закон будут внесены изменения, и отмена вступит в силу с обратной силой с 31 декабря 2023 года.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Португалия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#законодательство#Португалия