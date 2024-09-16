сегодня в 15:11

Тайвань продлит действие сниженного налога на операции с ценными бумагами для дневной торговли

Согласно пресс-релизу Министерства финансов Тайваня, Исполнительный Юань одобрил продление действия сниженного налога на операции с ценными бумагами для дневной торговли на рынке ценных бумаг Тайваня 12 сентября 2024 года.

Налог был снижен с 0,3% до 0,15% (1,5‰) в апреле 2017 года сроком на один год в целях поддержки рынка путем стимулирования ликвидности и объема торговли, а затем был продлен до 31 декабря 2024 года (113-й год Тайваня).

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Согласно утверждению Исполнительного Юаня, дополнительное трехлетнее продление предоставляется до 31 декабря 2027 года (116-й год Тайваня). Теперь продление должно быть одобрено Законодательным Юанем.