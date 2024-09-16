News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Тайвань продлит действие сниженного налога на операции с ценными бумагами для дневной торговли

Согласно пресс-релизу Министерства финансов Тайваня, Исполнительный Юань одобрил продление действия сниженного налога на операции с ценными бумагами для дневной торговли на рынке ценных бумаг Тайваня 12 сентября 2024 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Налог был снижен с 0,3% до 0,15% (1,5‰) в апреле 2017 года сроком на один год в целях поддержки рынка путем стимулирования ликвидности и объема торговли, а затем был продлен до 31 декабря 2024 года (113-й год Тайваня).

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию на Тайване?
Подробнее
Нужно зарегистрировать выпуск ценных бумаг?
Подробнее

Согласно утверждению Исполнительного Юаня, дополнительное трехлетнее продление предоставляется до 31 декабря 2027 года (116-й год Тайваня). Теперь продление должно быть одобрено Законодательным Юанем.

По материалам orbitax.com

#Тайвань#ценные бумаги
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Тайвань#ценные бумаги