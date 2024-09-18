Турция изменяет срок подачи уведомлений CbC

Согласно первоначальным правилам, уведомление CbC должно быть подано в электронном виде до конца июня года, следующего за отчетным, включая информацию о конечном головном предприятии и отчитывающемся субъекте группы. Теперь данное положение изменено на 6 месяцев после окончания отчетного финансового года. Крайний срок подачи отчетов CbC остался неизменным и составляет 12 месяцев после окончания отчетного финансового года.