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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция изменяет срок подачи уведомлений CbC

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 8956 14 сентября 2024 года, которое изменяет срок подачи уведомлений Country-by-Country (CbC).

Ксения Шилкина
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Согласно первоначальным правилам, уведомление CbC должно быть подано в электронном виде до конца июня года, следующего за отчетным, включая информацию о конечном головном предприятии и отчитывающемся субъекте группы. Теперь данное положение изменено на 6 месяцев после окончания отчетного финансового года. Крайний срок подачи отчетов CbC остался неизменным и составляет 12 месяцев после окончания отчетного финансового года.

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Президентское постановление № 8956 вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Country-by-Country Reporting#Межстрановая отчетность#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Country-by-Country Reporting#Межстрановая отчетность#Турция