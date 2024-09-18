Турция изменяет срок подачи уведомлений CbC

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 8956 14 сентября 2024 года, которое изменяет срок подачи уведомлений Country-by-Country (CbC).
Согласно первоначальным правилам, уведомление CbC должно быть подано в электронном виде до конца июня года, следующего за отчетным, включая информацию о конечном головном предприятии и отчитывающемся субъекте группы. Теперь данное положение изменено на 6 месяцев после окончания отчетного финансового года. Крайний срок подачи отчетов CbC остался неизменным и составляет 12 месяцев после окончания отчетного финансового года.
Президентское постановление № 8956 вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
По материалам orbitax.com
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