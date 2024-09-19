Нидерланды представили бюджет и налоговый план на 2025 год

17 сентября 2024 года был представлен бюджет Нидерландов на 2025 год, включая налоговый план на 2025 год.

Некоторые из основных мер включают:

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Отмена ранее одобренной отмены безналогового выкупа акций для листингуемых компаний с 2025 года, освобождающая компании от налога на дивиденды при покупке собственных акций при соблюдении определенных условий;

Увеличение ограничения на вычет процентов с 20% EBITDA до 25% с 2025 года;

Отмена вычета пожертвований, сделанных предприятиями для целей корпоративного налога с 2025 года, а также отмена правил, в соответствии с которыми пожертвования, сделанные компанией, не рассматривались как распределение прибыли, что означает, что такие пожертвования будут считаться налогооблагаемым распределением прибыли с 2025 года для пожертвований, сделанных по просьбе акционеров с существенным интересом (спонсорские и рекламные расходы останутся вычитаемыми);

Отмена запланированного снижения ставки освобождения прибыли МСП до 12,03% в 2025 году с сохранением текущего запланированного снижения до 12,7% в 2025 году;

Отмена пониженной ставки НДС на культурные товары и услуги с 2026 года, включая музеи, музыку и драму, искусство, книги и спорт, с увеличением применимой ставки с 9% до 21%;

Отмена пониженной ставки НДС на ночлег с 2026 года, с увеличением применимой ставки с 9% до 21%, за исключением кемпингов;

Увеличение ставки налога на азартные игры с 30,5% до 34,2% в 2025 году и до 37,8% в 2026 году;

Частичная отмена запланированного сокращения 30%-ного режима освобождения от уплаты налога для экспатов с предоставлением 27%-ной надбавки (вычета) с 2027 года (максимум 30% в 2025 и 2026 годах), а также увеличение общей квалификационной заработной платы в рамках режима с 46 107 евро до 50 436 евро в 2027 году и с 35 048 евро до 38 388 евро для экспатов в возрасте до 30 лет со степенью магистра (текущая квалификационная заработная плата сохраняется на 2025 и 2026 годы);

Снижение базовой ставки индивидуального подоходного налога для дохода Box 1 (занятость и некоторые другие доходы) до 35,82% для дохода до 38 441 евро, а также ставка второго уровня в размере 37,48% для дохода от 38 441 евро до 76 817 евро в год с 2025 года;

Снижение верхней ставки для дохода Box 2 (доход от существенного процента) с 33% до 31% в 2025 году для дохода свыше 67 804 евро; и

Отмена запланированного снижения ставки налога на индивидуальный доход Box 3 (налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов), которая останется на уровне 36%.