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Египет вводит упрощенный налоговый режим для мелких налогоплательщиков и увеличивает порог для исследования трансфертного ценообразования

11 сентября 2024 года Министерство финансов Египта объявило о пакете мер по поддержке бизнеса и упрощению налоговых процедур.

Изменения включают в себя введение упрощенной и интегрированной налоговой системы для мелких налогоплательщиков с годовым оборотом, не превышающим 15 миллионов египетских фунтов, включая малые и микропредприятия, предпринимателей и специалистов.

Будут предоставлены дополнительные стимулы для интеграции неформальной экономики, в том числе путем отмены штрафов за подачу или изменение деклараций за 2021–2023 годы. Штрафы за просрочку платежа также будут ограничены первоначальной суммой налога, подлежащего уплате.

Наконец, порог транзакции со связанными сторонами увеличен до 30 миллионов египетских фунтов для освобождения от требования подавать исследование трансфертного ценообразования.