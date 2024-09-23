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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Египет вводит упрощенный налоговый режим для мелких налогоплательщиков и увеличивает порог для исследования трансфертного ценообразования

11 сентября 2024 года Министерство финансов Египта объявило о пакете мер по поддержке бизнеса и упрощению налоговых процедур.

Ксения Шилкина
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Изменения включают в себя введение упрощенной и интегрированной налоговой системы для мелких налогоплательщиков с годовым оборотом, не превышающим 15 миллионов египетских фунтов, включая малые и микропредприятия, предпринимателей и специалистов.

Будут предоставлены дополнительные стимулы для интеграции неформальной экономики, в том числе путем отмены штрафов за подачу или изменение деклараций за 2021–2023 годы. Штрафы за просрочку платежа также будут ограничены первоначальной суммой налога, подлежащего уплате.

Наконец, порог транзакции со связанными сторонами увеличен до 30 миллионов египетских фунтов для освобождения от требования подавать исследование трансфертного ценообразования.

По материалам orbitax.com

#Египет#трансфертное ценообразование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#трансфертное ценообразование