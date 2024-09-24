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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кюрасао планирует ввести глобальный минимальный налог

Правительство Кюрасао планирует провести реформы налоговой системы для введения минимального глобального налога (GMT) в рамках Компонента 2.

Ольга Кутяева
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Введение 15% GMT рассматривается как часть бюджетной политики правительства на 2025 финансовый год, которая также включает в себя другие меры по соблюдению стандартов ОЭСР BEPS и обмена информацией, а также меры по укреплению фискальных возможностей через специальные экономические зоны.

Дополнительная информация о планах правительства будет опубликована позднее.

По материалам Orbitax

#Глобальный минимальный налог (GMT)#Кюрасао
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Глобальный минимальный налог (GMT)#Кюрасао