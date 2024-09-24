Кюрасао планирует ввести глобальный минимальный налог

Правительство Кюрасао планирует провести реформы налоговой системы для введения минимального глобального налога (GMT) в рамках Компонента 2.
Введение 15% GMT рассматривается как часть бюджетной политики правительства на 2025 финансовый год, которая также включает в себя другие меры по соблюдению стандартов ОЭСР BEPS и обмена информацией, а также меры по укреплению фискальных возможностей через специальные экономические зоны.
Дополнительная информация о планах правительства будет опубликована позднее.
По материалам Orbitax
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