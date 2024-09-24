Кюрасао планирует ввести глобальный минимальный налог

Введение 15% GMT рассматривается как часть бюджетной политики правительства на 2025 финансовый год, которая также включает в себя другие меры по соблюдению стандартов ОЭСР BEPS и обмена информацией, а также меры по укреплению фискальных возможностей через специальные экономические зоны.