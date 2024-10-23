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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Армения подписала многостороннее соглашение об обмене страновыми отчетами

Согласно обновленной информации от ОЭСР, 5 сентября Армения подписала Многостороннее соглашение об обмене отчетами по странам (CbC MCAA).

Ольга Кутяева
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Требования Армении к отчетности CbC применяются с 1 января 2025 года для групп МНП, удовлетворяющих стандартному порогу консолидированной выручки группы в размере 750 000 000 EUR, при этом отчеты должны быть представлены в течение 12 месяцев после окончания отчетного финансового года.

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Армения не будет требовать вторичной подачи отчетности на местном уровне компаниями, не являющимися материнскими учредителями в Армении.

По материалам Orbitax

#Армения#Межстрановая отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Армения#Межстрановая отчетность