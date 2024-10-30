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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Совет Федерации одобрил соглашения с Абхазией и Малайзией

23 октября Совет Федерации одобрил законопроекты о ратификации налоговых соглашений с Абхазией и Малайзией.

Ольга Кутяева
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Соглашение с Абхазией было подписано 7 мая 2024 года. Это первый подобный документ между двумя юрисдикциями, который вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.

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Соглашение с Малайзией было подписан 17 мая 2024 года. Он вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет применяться с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу. После вступления в силу новый документ заменит налоговое соглашение от 31 июля 1987 года между Малайзией и бывшим Советским Союзом.

#Малайзия#налоговое соглашение#Россия
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#налоговое соглашение#Россия