Совет Федерации одобрил соглашения с Абхазией и Малайзией

Соглашение с Абхазией было подписано 7 мая 2024 года. Это первый подобный документ между двумя юрисдикциями, который вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.

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Соглашение с Малайзией было подписан 17 мая 2024 года. Он вступит в силу после обмена ратификационными грамотами и будет применяться с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу. После вступления в силу новый документ заменит налоговое соглашение от 31 июля 1987 года между Малайзией и бывшим Советским Союзом.