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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция обновляет общее коммюнике о трансфертном ценообразовании для пересмотренного крайнего срока подачи уведомлений CbC

Турецкая налоговая администрация объявила о публикации коммюнике, вносящего поправки в общее коммюнике № 1 о трансфертном ценообразовании.

Ксения Шилкина
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Основная поправка заключается в согласовании крайнего срока подачи уведомлений CbC в общем коммюнике № 1 с Президентским решением № 8956 от 14 сентября 2024 года.

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Президентское решение № 8956 предусматривало, что крайний срок подачи уведомлений CbC составляет в течение 6 месяцев после окончания отчетного финансового года, а не до конца июня года, следующего за отчетным годом. Помимо согласования соответствующего положения общего коммюнике № 1, добавлен новый пример относительно крайних сроков подачи уведомления CbC (в течение 6 месяцев) и отчета CbC (в течение 12 месяцев).

По материалам orbitax.com

#трансфертное ценообразование#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трансфертное ценообразование#Турция