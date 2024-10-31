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Турция обновляет общее коммюнике о трансфертном ценообразовании для пересмотренного крайнего срока подачи уведомлений CbC

Турецкая налоговая администрация объявила о публикации коммюнике, вносящего поправки в общее коммюнике № 1 о трансфертном ценообразовании.

Основная поправка заключается в согласовании крайнего срока подачи уведомлений CbC в общем коммюнике № 1 с Президентским решением № 8956 от 14 сентября 2024 года.

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Президентское решение № 8956 предусматривало, что крайний срок подачи уведомлений CbC составляет в течение 6 месяцев после окончания отчетного финансового года, а не до конца июня года, следующего за отчетным годом. Помимо согласования соответствующего положения общего коммюнике № 1, добавлен новый пример относительно крайних сроков подачи уведомления CbC (в течение 6 месяцев) и отчета CbC (в течение 12 месяцев).