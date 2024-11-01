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Казахстан вводит новые формы локального и мастер файлов

Казахстан опубликовал Приказ № 633 от 19 сентября 2024 года, который вносит изменения в Приказ № 1104 от 24 декабря 2018 года о формах и порядке представления локальных файлов, мастер файлов и отчетов по странам.

Поправки включают новую версию формы локального файла, приложенную в качестве Приложения 1 к Приказу № 633 (Приложение 1 к Приказу № 1104). Также предусмотрено, что форма локального файла, как правило, должна быть представлена ​​в электронном виде и заверена электронной цифровой подписью через специальную программную систему органа государственных доходов.

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Однако в случае невозможности подачи формы в электронном виде допускается альтернативный способ подачи с использованием бумажных выписок вместе с копией на электронном носителе.

Поправки также включают новую версию формы мастер файла, приложенную в качестве Приложения 2 к Приказу № 633 (Приложение 3 к Приказу № 1104).

Приказ № 633 вступил в силу 5 октября 2024 года.