Казахстан вводит новые формы локального и мастер файлов

Казахстан опубликовал Приказ № 633 от 19 сентября 2024 года, который вносит изменения в Приказ № 1104 от 24 декабря 2018 года о формах и порядке представления локальных файлов, мастер файлов и отчетов по странам.
Поправки включают новую версию формы локального файла, приложенную в качестве Приложения 1 к Приказу № 633 (Приложение 1 к Приказу № 1104). Также предусмотрено, что форма локального файла, как правило, должна быть представлена в электронном виде и заверена электронной цифровой подписью через специальную программную систему органа государственных доходов.
Однако в случае невозможности подачи формы в электронном виде допускается альтернативный способ подачи с использованием бумажных выписок вместе с копией на электронном носителе.
Поправки также включают новую версию формы мастер файла, приложенную в качестве Приложения 2 к Приказу № 633 (Приложение 3 к Приказу № 1104).
Приказ № 633 вступил в силу 5 октября 2024 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь