Панама вводит режим налоговой амнистии до 31 декабря

В рамках этого режима налогоплательщики, имеющие непогашенные налоговые обязательства, могут воспользоваться льготами по доплатам и просроченным процентным платежам, в том числе в отношении налога на прибыль, налога на недвижимость, ежегодных лицензионных сборов на ведение бизнеса, НДС, выборочный налога на потребление (акцизного налога) и регистрационных сборов.