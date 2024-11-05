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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Панама вводит режим налоговой амнистии до 31 декабря

Панама опубликовала в Официальном вестнике Закон 446 от 28 октября, который вводит режим налоговой амнистии.

Ольга Кутяева
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В рамках этого режима налогоплательщики, имеющие непогашенные налоговые обязательства, могут воспользоваться льготами по доплатам и просроченным процентным платежам, в том числе в отношении налога на прибыль, налога на недвижимость, ежегодных лицензионных сборов на ведение бизнеса, НДС, выборочный налога на потребление (акцизного налога) и регистрационных сборов.

Данная льгота предоставляется юридическим и физическим лицам до 31 декабря 2024 года.

По материалам Orbitax

#амнистия капитала#Панама
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#амнистия капитала#Панама