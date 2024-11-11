News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
4

Нидерланды устанавливают ставки взносов на медицинское страхование на 2025 год

Нидерланды опубликовали в Официальном вестнике постановление министра здравоохранения, благосостояния и спорта, которое устанавливает ставки взносов, требуемые в соответствии с Законом о медицинском страховании на 2025 год (ZVW).

Ксения Шилкина
Обсудить

Это включает в себя общую ставку взносов на медицинское страхование в размере 6,51% (снижение с 6,57% в 2024 году) и ставку 5,26% для пенсионеров, самозанятых лиц и предпринимателей (снижение с 5,32% в 2024 году). Постановление также устанавливает максимальный базовый предел в размере 75 864 евро в 2025 году, что выше 71 628 евро в 2024 году.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Нидерландах?
Подробнее
Налоговая система Нидерландов: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться

По материалам orbitax.com

#Нидерланды#социальное страхование
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Нидерланды#социальное страхование