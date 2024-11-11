Нидерланды устанавливают ставки взносов на медицинское страхование на 2025 год

Нидерланды опубликовали в Официальном вестнике постановление министра здравоохранения, благосостояния и спорта, которое устанавливает ставки взносов, требуемые в соответствии с Законом о медицинском страховании на 2025 год (ZVW).

Это включает в себя общую ставку взносов на медицинское страхование в размере 6,51% (снижение с 6,57% в 2024 году) и ставку 5,26% для пенсионеров, самозанятых лиц и предпринимателей (снижение с 5,32% в 2024 году). Постановление также устанавливает максимальный базовый предел в размере 75 864 евро в 2025 году, что выше 71 628 евро в 2024 году.