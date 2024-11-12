Греция: налоговая реформа на 2025 год

снижение взносов на социальное обеспечение (страхование) на 1 процентный пункт;
отмена налога на бизнес (торговлю) для всех физ. лиц, включая фрилансеров и самозанятых;
введение освобождения от подоходного налога на 3 года на арендную недвижимость площадью до 120 кв. м, сдаваемую в период с 08.09.24 года по 31.12.25 года с минимальным сроком аренды 3 года, при условии, что ранее недвижимость была признана пустующей или сдавалась только в краткосрочную аренду;
введение освобождения от налога на страховые взносы (15%) на медицинские полисы для детей до 18 лет, при этом налог будет пропорционально снижен для семейных / групповых планов, включающих детей;
отмена фиксированной платы (5%) за оптоволоконные соединения (≥100 Мбит/с);
введение освобождения от налога добровольных деловых пособий, выплачиваемых молодым родителям, включая пособие в размере до 5 000 евро на ребенка, увеличенное на 5 000 евро за каждого дополнительного ребенка, и пособие в размере до 5 000 евро в год на покрытие расходов по уходу за ребенком;
продление приостановки налога на прирост капитала при передаче недвижимого имущества до 31.12.26 года;
продление освобождения от НДС при строительстве новых зданий в 2025 году;
стандартизация требований к подаче деклараций: физ. лица и юр. лица должны подавать налоговые декларации в период с 15 марта по 15 июля каждого года, а налог уплачивается 8 равными ежемесячными платежами, начиная с 31 июля;
новые и пересмотренные меры по поддержке реорганизации / преобразования бизнеса (слияние, разделение, перевод секторов, обмен ценными бумагами, преобразование бизнеса), включая: создание единой системы для внутренних и трансграничных преобразований бизнеса, заменяющей соответствующие законы, действующие в настоящее время, и сохраняющей соответствующие налоговые преимущества, будучи совместимой с соответствующим греческим законодательством о компаниях и директивами ЕС и снижение минимального порога уставного капитала со 125 000 евро до 100 000 евро для получения 30% налоговых льгот при реорганизации МСП;
расширение стимулов для расходов на научные и технологические исследования с увеличением супервычета от 250% до 315% от расходов на НИОКР для отдельных проектов;
продление срока действия льготы на коммерческое использование патентов, предусматривающей снижение подоходного налога на 10% в течение 7 лет после действующего 3-летнего освобождения от налога на доход, полученный от продажи товаров, произведенных компанией на основании признанного патента, разработанного самой компанией, а также на доход, полученный от предоставления сопутствующих услуг;
усиление налоговых льгот для инвесторов-ангелов, вкладывающих средства в стартапы, с увеличением максимального взноса с 300 000 евро до 900 000 евро, на который предоставляется 50%-й вычет;
введение освобождения от налога на участие в дивидендах внутри группы, получаемых юридическим лицом, являющимся налоговым резидентом Греции, от юридического лица, учрежденного за пределами ЕС, а также на доход, возникающий от прироста капитала при передаче ценных бумаг участия юридическому лицу, учрежденному за пределами ЕС; и
введение нового налога на круизы в размере от 1 до 20 евро с лиц, высаживающихся с круизных судов в Греции, и сбора за устойчивость к климатическому кризису на туристическое жилье, со ставками от 2 до 15 евро в день в период с апреля по октябрь и от 0,5 до 4 евро в день с ноября по март.