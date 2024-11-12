Тунис предоставляет режим амнистии для взносов на социальное обеспечение

Министерство социальных дел Туниса объявило режим амнистии для неуплаченных взносов на социальное обеспечение и взносов на компенсацию за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, введенный Приказом № 503 от 2024 года от 24 октября 2024 года.

Режим предусматривает освобождение от штрафных санкций за просроченные и неуплаченные взносы, подлежащие уплате до второго квартала 2024 года. Освобождение предоставляется, если основная сумма выплачивается полностью до 31 марта 2025 года или ежемесячными платежами в соответствии с графиком, согласованным на 31 марта 2025 года.

Суммы освобождения от штрафных санкций в отношении взносов для наемных работников в сельскохозяйственном и несельскохозяйственном секторах следующие:

100% освобождение при уплате полностью или в рассрочку в течение максимум 36 месяцев;

75% освобождение при уплате в рассрочку в течение максимум 48 месяцев; и

50% освобождение при выплате частями в течение максимум 60 месяцев.

Для лиц, не получающих заработную плату (самозанятых лиц), предоставляется полное освобождение (100%) при выплате полностью или частями в течение максимум 60 месяцев.

Если взносы являются предметом продолжающегося спора в компетентных судах, амнистия может применяться при условии, что спор урегулирован по обоюдному согласию и полная оплата производится одним платежом или частями в соответствии с вышеизложенным.