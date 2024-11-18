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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Мальдивы повышают ставку налога на товары и услуги для туристического сектора

Налоговое управление Мальдив (MIRA) выпустило пресс-релиз, объявляющий о ратификации Седьмой поправки к Закону о налоге на товары и услуги.

Ксения Шилкина
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Поправка увеличивает ставку налога на товары и услуги для туризма с 16% до 17% с 1 июля 2025 года. Седьмая поправка также вносит поправки в сферу туристических товаров и услуг, предусматривая, что товары и услуги, продаваемые в кафе в туристических заведениях, работающих исключительно для сотрудников таких заведений, будут облагаться налогом на товары и услуги по стандартной ставке 8% с 5 ноября 2024 года, т. е. такие товары и услуги не считаются туристическими товарами и услугами, подлежащими обложению по более высокой ставке.

В дополнение к изменениям в налоге на товары и услуги, в пресс-релизе также указаны новые ставки налога на выезд и сбора за развитие аэропорта с 1 декабря 2024 года и новые ставки взимания зеленого налога с 1 января 2025 года.

По материалам orbitax.com

#GST#Мальдивы
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#GST#Мальдивы