Мальдивы повышают ставку налога на товары и услуги для туристического сектора

Поправка увеличивает ставку налога на товары и услуги для туризма с 16% до 17% с 1 июля 2025 года. Седьмая поправка также вносит поправки в сферу туристических товаров и услуг, предусматривая, что товары и услуги, продаваемые в кафе в туристических заведениях, работающих исключительно для сотрудников таких заведений, будут облагаться налогом на товары и услуги по стандартной ставке 8% с 5 ноября 2024 года, т. е. такие товары и услуги не считаются туристическими товарами и услугами, подлежащими обложению по более высокой ставке.