Мальдивы повышают ставку налога на товары и услуги для туристического сектора

Налоговое управление Мальдив (MIRA) выпустило пресс-релиз, объявляющий о ратификации Седьмой поправки к Закону о налоге на товары и услуги.
Поправка увеличивает ставку налога на товары и услуги для туризма с 16% до 17% с 1 июля 2025 года. Седьмая поправка также вносит поправки в сферу туристических товаров и услуг, предусматривая, что товары и услуги, продаваемые в кафе в туристических заведениях, работающих исключительно для сотрудников таких заведений, будут облагаться налогом на товары и услуги по стандартной ставке 8% с 5 ноября 2024 года, т. е. такие товары и услуги не считаются туристическими товарами и услугами, подлежащими обложению по более высокой ставке.
В дополнение к изменениям в налоге на товары и услуги, в пресс-релизе также указаны новые ставки налога на выезд и сбора за развитие аэропорта с 1 декабря 2024 года и новые ставки взимания зеленого налога с 1 января 2025 года.
По материалам orbitax.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь