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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Узбекистан озвучил налоговые меры на 2025 год

Министерство экономики и финансов Узбекистана опубликовало свой бюджет на 2025-2027 годы, включая налоговые предложения на 2025 год.

Ольга Кутяева
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Основные положения включают:

  • будут сохранены стандартные налоговые ставки, включая ставку налога на прибыль (corporate tax) в размере 15%, ставку НДФЛ в размере 12%, ставку социального налога в размере 12% (25% для государственных компаний), базовую ставку единого налога с оборота в размере 4% и ставку НДС в размере 12%;
  • будет введен акциз на негазированные сладкие напитки, а также повышены акцизы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и рационального использования природных ресурсов, такие как акцизы на газированные сладкие напитки, алкоголь, табак, жидкости для вейпа и нефтепродукты (в основном топливо);
  • налог на имущество резидентов и нежилых объектов, а также земельный налог будут увеличены (проиндексированы) на 10%;
  • будут отменены следующие льготы по НДС: освобождение от НДС товаров и услуг, реализуемых юридическими лицами, единственным участником которых являются общественные объединения инвалидов и освобождение от НДС при оказании услуг по перевозке пассажиров по единым тарифам;
  • ускоренная процедура возмещения НДС в течение 7 дней для крупных налогоплательщиков будет заменена на общую процедуру возмещения в течение 30 дней;
  • отменяются льготы по налогу на прибыль и налогу с оборота в отношении доходов от реализации товаров и услуг на экспорт;
  • пониженная ставка налога на прибыль в размере 7,5% для налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, работами и услугами (электронная коммерция), будет увеличена до 10%, а пониженный налог с оборота будет увеличен с 2% до 3%; и
  • опция фиксированной суммы налога для плательщиков единого налога с оборота будет увеличена с 25 млн UZS в год до 30 млн UZS, если доход не превышает 500 млн UZS, и с 24 млн UZS в год до 40 млн UZS, если превышает 500 млн UZS, до 1 млрд UZS (опция перестанет применяться с 2026 года).

По материалам Orbitax

#Узбекистан
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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