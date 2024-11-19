Парламент Словакии рассматривает отмену нового налога на финансовые операции

Парламент Словакии рассматривает законопроект, который отменит недавно утвержденный в стране налог на финансовые операции.
Закон о налоге на финансовые операции и о внесении изменений в некоторые законы ввел налог по различным ставкам на определенные финансовые операции.
Закон вступит в силу 1 января 2025 года, а первый ежемесячный налоговый период начнется в апреле 2025 года, за исключением налога на операции с платежными картами, налоговый период которого составляет календарный год.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, отмена налога была предложена из-за его пагубного влияния на словацкую деловую среду, а также высокого риска конфликта с законодательством ЕС.
Как предлагается, законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года, отменив все текущие статьи Закона и введя определенные переходные положения, чтобы гарантировать, что налог на операции с платежными картами не нужно будет платить.
По материалам orbitax.com
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