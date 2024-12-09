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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Австрия вносит поправки в правила об иностранных контролируемых компаниях

Согласно последним сообщениям, австрийский парламент одобрил поправки к правилам контролируемых иностранных компаний (CFC), чтобы избежать двойного налогообложения в связи с правилами Глобального минимального налога Конпонент 2.

Ольга Кутяева
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В частности, были одобрены поправки к §10a австрийского Закона о налоге на прибыль корпораций, согласно которым любой квалифицированный внутренний минимальный налог на прибыль (QDMTT), взимаемый в стране резидентства CFC, должен быть включен в расчет эффективной налоговой ставки (ETR) для целей CFC.

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Таким образом, австрийские правила CFC не будут применяться, если иностранная дочерняя компания австрийской материнской компании облагается QDMTT, который увеличивает иностранную ETR до 15%, что устраняет потенциальное двойное налогообложение.

В ситуациях, когда австрийские правила CFC применяются, несмотря на наличие иностранного QDMTT, любой иностранный QDMTT может быть зачтен в счет австрийского корпоративного подоходного налога, взимаемого при включении дохода CFC на уровне материнской компании. Например, это может произойти, если исключение доходов по существу в рамках Компонента 2 уменьшает иностранный QDMTT, что приводит к ETR ниже 15%.

По материалам Orbitax

#Австрия#Глобальный минимальный налог (GMT)#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Австрия#Глобальный минимальный налог (GMT)#контролируемая иностранная компания (Controlled Foreign Company (CFC))