Австрия вносит поправки в правила об иностранных контролируемых компаниях

Согласно последним сообщениям, австрийский парламент одобрил поправки к правилам контролируемых иностранных компаний (CFC), чтобы избежать двойного налогообложения в связи с правилами Глобального минимального налога Конпонент 2.
В частности, были одобрены поправки к §10a австрийского Закона о налоге на прибыль корпораций, согласно которым любой квалифицированный внутренний минимальный налог на прибыль (QDMTT), взимаемый в стране резидентства CFC, должен быть включен в расчет эффективной налоговой ставки (ETR) для целей CFC.
Таким образом, австрийские правила CFC не будут применяться, если иностранная дочерняя компания австрийской материнской компании облагается QDMTT, который увеличивает иностранную ETR до 15%, что устраняет потенциальное двойное налогообложение.
В ситуациях, когда австрийские правила CFC применяются, несмотря на наличие иностранного QDMTT, любой иностранный QDMTT может быть зачтен в счет австрийского корпоративного подоходного налога, взимаемого при включении дохода CFC на уровне материнской компании. Например, это может произойти, если исключение доходов по существу в рамках Компонента 2 уменьшает иностранный QDMTT, что приводит к ETR ниже 15%.
По материалам Orbitax
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