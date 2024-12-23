News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежное право
Ольга Кутяева
5

Гонконг представил проект Руководства по предлагаемому режиму редомициляции

Департамент внутренних доходов Гонконга опубликовал проект Руководства по предлагаемому режиму редомициляции компаний в соответствии с законопроектом о компаниях (поправка) (№2) от 2024 года, который находится на утверждении в Законодательном совете.

Ольга Кутяева
Обсудить

В рамках постоянных усилий Гонконга по укреплению своих позиций в качестве глобального делового и финансового центра, юрисдикция планирует ввести новый режим «внутренней редомициляции», который позволит зарегистрированным иностранным компаниям переносить место регистрации в юрисдикцию, сохраняя при этом свою юридическую идентичность. Предполагается, что эта инициатива поможет повысить привлекательность Гонконга для зарубежных предприятий и инвестиций.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Гонконге?
Подробнее
Нужна готовая компания в Гонконге?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в банке?
Купить
Нужна готовая гонконгская компания со счетом в платежной системе?
Купить
Хотите посетить семинар о редомицилировании компаний?
Хотите узнать дату ближайшего семинара или приобрести материалы?
Записаться
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Кипр?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза на Кипр?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза в ОАЭ?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО на Сейшельские острова?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с Белиза на Сейшельские острова?
Подробнее
Хотите редомицилировать компанию с БВО в Сингапур?
Подробнее
Необходимо организовать сабстенс в Гонконге?
Подробнее
Хотите получить лицензию оператора платежных услуг в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Хотите открыть банковский счет в Гонконге?
Подробнее
Налоговая система Гонконга: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать
Заказать виртуальный офис в Гонконге
Подробнее

Компании, которые уже ведут бизнес или имеют листинг в Гонконге, возможно, решат передомицилироваться в эту юрисдикцию, поскольку это даст возможность снизить бремя соблюдения нормативных требований и операционные расходы.

#Гонконг#редомицилирование
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Гонконг#редомицилирование