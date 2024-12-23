Гонконг представил проект Руководства по предлагаемому режиму редомициляции

Департамент внутренних доходов Гонконга опубликовал проект Руководства по предлагаемому режиму редомициляции компаний в соответствии с законопроектом о компаниях (поправка) (№2) от 2024 года, который находится на утверждении в Законодательном совете.
В рамках постоянных усилий Гонконга по укреплению своих позиций в качестве глобального делового и финансового центра, юрисдикция планирует ввести новый режим «внутренней редомициляции», который позволит зарегистрированным иностранным компаниям переносить место регистрации в юрисдикцию, сохраняя при этом свою юридическую идентичность. Предполагается, что эта инициатива поможет повысить привлекательность Гонконга для зарубежных предприятий и инвестиций.
Компании, которые уже ведут бизнес или имеют листинг в Гонконге, возможно, решат передомицилироваться в эту юрисдикцию, поскольку это даст возможность снизить бремя соблюдения нормативных требований и операционные расходы.
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