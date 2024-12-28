Бахрейн выпустил Руководство по минимальному налогу на прибыль и требованиям к регистрации

Национальное бюро доходов Бахрейна (National Bureau for Revenue, NBR) выпустило Руководство по сфере действия закона о минимальном внутреннем налоге на прибыль и требованиям к регистрации.

15%-й внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-Up Tax, DMTT) применяется с 1 января 2025 года к крупным MNE-группам, работающим в Бахрейне, консолидированная выручка которых равна или превышает 750 млн евро как минимум за 2 из 4-х предшествующих финансовых лет.

В Руководстве дается общий обзор сферы применения Закона о DMTT (т. е. какие организации подпадают под его действие) и описываются требования и процесс регистрации, относящиеся к таким организациям. В Руководстве также представлена информация высокого уровня о некоторых «безопасных гаванях» и исключениях, которые могут снизить налоговые обязательства организаций, подпадающих под действие закона, до нуля, а также информация о том, какие организации должны регистрироваться в рамках DMTT и о процессе регистрации.

Бюро также опубликовало Руководство по регистрации DMTT. Как поясняется в Руководстве, для успешной регистрации DMTT подающий декларацию субъект должен пройти как индивидуальную регистрацию в Бюро, так и регистрацию DMTT на официальном сайте Бюро. Если в группе MNE, входящей в сферу деятельности, имеется несколько учредительных организаций, расположенных в Бахрейне, или совместных предприятий и дочерних предприятий, расположенных в Бахрейне, каждая из них должна иметь профиль в Бюро, но только одна организация будет выбрана в качестве подающей заявку учредительной организации, которая должна будет зарегистрироваться для DMTT.

Стандартный срок регистрации - не позднее 120 дней с начала финансового года, в отношении которого предприятия группы, расположенные в Бахрейне, подпадают под действие Закона о DMTT. Однако этот срок не может быть позднее 30 января 2025 года, если тест на доход был выполнен в течение 2-х из 4-х финансовых лет, непосредственно предшествующих 1 января 2025 года.