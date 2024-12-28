News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
3

Бахрейн выпустил Руководство по минимальному налогу на прибыль и требованиям к регистрации

Национальное бюро доходов Бахрейна (National Bureau for Revenue, NBR) выпустило Руководство по сфере действия закона о минимальном внутреннем налоге на прибыль и требованиям к регистрации.

Ольга Кутяева
Обсудить

15%-й внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-Up Tax, DMTT) применяется с 1 января 2025 года к крупным MNE-группам, работающим в Бахрейне, консолидированная выручка которых равна или превышает 750 млн евро как минимум за 2 из 4-х предшествующих финансовых лет.

В Руководстве дается общий обзор сферы применения Закона о DMTT (т. е. какие организации подпадают под его действие) и описываются требования и процесс регистрации, относящиеся к таким организациям. В Руководстве также представлена информация высокого уровня о некоторых «безопасных гаванях» и исключениях, которые могут снизить налоговые обязательства организаций, подпадающих под действие закона, до нуля, а также информация о том, какие организации должны регистрироваться в рамках DMTT и о процессе регистрации.

Бюро также опубликовало Руководство по регистрации DMTT. Как поясняется в Руководстве, для успешной регистрации DMTT подающий декларацию субъект должен пройти как индивидуальную регистрацию в Бюро, так и регистрацию DMTT на официальном сайте Бюро. Если в группе MNE, входящей в сферу деятельности, имеется несколько учредительных организаций, расположенных в Бахрейне, или совместных предприятий и дочерних предприятий, расположенных в Бахрейне, каждая из них должна иметь профиль в Бюро, но только одна организация будет выбрана в качестве подающей заявку учредительной организации, которая должна будет зарегистрироваться для DMTT.

Стандартный срок регистрации - не позднее 120 дней с начала финансового года, в отношении которого предприятия группы, расположенные в Бахрейне, подпадают под действие Закона о DMTT. Однако этот срок не может быть позднее 30 января 2025 года, если тест на доход был выполнен в течение 2-х из 4-х финансовых лет, непосредственно предшествующих 1 января 2025 года.

По материалам Orbitax

Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме