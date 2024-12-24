Обзор основных налоговых изменений в Нидерландах на 2025 год

Изменения следуют за утверждением Налогового плана на 2025 год и других связанных с ним законодательных актов Сенатом 17 декабря 2024 года. Меры в значительной степени соответствуют первоначальным предложениям, хотя были внесены некоторые поправки, включая поправки, одобренные ранее Палатой представителей. Некоторые из основных изменений включают:

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Обращаем внимание, что Налоговый план также включает предлагаемые изменения ставки НДС, включая отмену пониженной ставки НДС в размере 9% для культурных товаров и услуг и для ночлега с 2026 года, за исключением кемпингов. Сообщается, что эти меры все еще включены в законодательство о Налоговом плане, но правительство согласилось сохранить ставку 9% с необходимыми поправками, которые будут внесены в рамках Налогового плана 2026 года.