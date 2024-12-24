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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Обзор основных налоговых изменений в Нидерландах на 2025 год

Министерство финансов Нидерландов опубликовало обзор основных налоговых изменений на 2025 год.

Ксения Шилкина
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Изменения следуют за утверждением Налогового плана на 2025 год и других связанных с ним законодательных актов Сенатом 17 декабря 2024 года. Меры в значительной степени соответствуют первоначальным предложениям, хотя были внесены некоторые поправки, включая поправки, одобренные ранее Палатой представителей. Некоторые из основных изменений включают:

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  • Отмену ранее одобренной отмены безналогового обратного выкупа акций для листинговых компаний с 2025 года, освобождающая компании от налога на дивиденды при покупке собственных акций при соблюдении определенных условий;
  • Увеличение ограничения вычета процентов EBITDA с 20% до 24,5% с 2025 года (вместо предлагаемых 25%), а также отмена предлагаемого правила антифрагментации для компаний, занимающихся недвижимостью, в отношении ограничения вычета процентов;
  • Поправка к глобальному минимальному налоговому законодательству Pillar 2 для внедрения административных руководств ОЭСР;
  • Отмена запланированного снижения ставки освобождения (снижения) прибыли МСП до 12,03% в 2025 году, при сохранении текущего запланированного снижения до 12,7% в 2025 году;
  • Повышение ставки налога на азартные игры с 30,5% до 34,2% в 2025 году и до 37,8% в 2026 году;
  • Частичная отмена запланированного сокращения 30%-ного режима освобождения от налога для экспатов с предоставлением 27%-ной надбавки (вычета) с 2027 года (максимум 30% в 2025 и 2026 годах), а также ежегодная индексация минимальной заработной платы, которая составит 46 660 евро в 2025 году в целом и 35 468 евро в 2025 году для сотрудников в возрасте до 30 лет со степенью магистра;
  • Поправка к снижению налога на заработную плату для сотрудников, которые проводят квалификационные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) (WBSO), включая увеличение снижения для первой категории заработной платы с 32% до 36%, а также увеличение порога категории с 350 000 евро до 380 000 евро;
  • Снижение базовой ставки индивидуального подоходного налога для дохода Box 1 (занятость и некоторые другие доходы) до 35,82% (включая 27,65% социальное обеспечение) на доход до 38 441 евро, вместе со ставкой второго уровня 37,48% на доход от 38 441 евро до 76 817 евро в год и максимальной ставкой 49,5% (без изменений);
  • Снижение максимальной ставки для дохода Box 2 (доход от существенного процента) с 33% до 31% в 2025 году на доход свыше 67 804 евро, при этом ставка первого уровня 24,5% сохраняется; и
  • Отмена запланированного снижения налоговой ставки на индивидуальный доход в графе 3 (налогооблагаемый доход от сбережений и инвестированных активов), которая остается на уровне 36,0%.

Обращаем внимание, что Налоговый план также включает предлагаемые изменения ставки НДС, включая отмену пониженной ставки НДС в размере 9% для культурных товаров и услуг и для ночлега с 2026 года, за исключением кемпингов. Сообщается, что эти меры все еще включены в законодательство о Налоговом плане, но правительство согласилось сохранить ставку 9% с необходимыми поправками, которые будут внесены в рамках Налогового плана 2026 года.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Нидерланды
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Нидерланды