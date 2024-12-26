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Австралия перечисляет определенные юрисдикции для публичной отчетности CbC

Австралия опубликовала Определение налоговой администрации (юрисдикции отчетности по странам) 2024, в котором перечислены определенные юрисдикции для целей публичной отчетности по странам (CbC).

Требования Австралии к публичной отчетности CbC применяются с 1 июля 2024 года, при этом требуется более подробная информация в отношении Австралии и определенных юрисдикций (предыдущее покрытие).

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Окончательный список включает 40 указанных юрисдикций, которые вступают в силу для всех периодов, начинающихся с 1 июля 2024 года или позже:

Андорра, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бермудские Острова, Британские Виргинские Острова, Каймановы Острова, Острова Кука, Кюрасао, Доминика, Гибралтар, Гренада, Гернси, Гонконг, Остров Мэн, Джерси, Либерия, Маршалловы Острова, Маврикий, Монако, Монтсеррат, Науру, Ниуэ, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен (Голландская часть), Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сейшельские Острова, Сингапур, Швейцария, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские Острова США и Вануату.

По сравнению с первоначальным проектом определения, Лихтенштейн был удален.