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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Турция устанавливает ставку налога на источники дохода в размере 1% на платежи, осуществляемые посредниками электронной коммерции

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9284, которое устанавливает ставку налога на источники дохода в размере 1% на платежи, осуществляемые посредниками поставщикам услуг, осуществляющим деятельность в рамках Закона № 6563 о регулировании электронной коммерции.

Ксения Шилкина
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Президентское постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

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К посредникам, обязанным удерживать налог, относятся:

  • Поставщики посреднических услуг: физические и юридические лица, которые предоставляют среду электронной коммерции для экономической и коммерческой деятельности других лиц; и
  • Поставщики посреднических услуг электронной коммерции: поставщики посреднических услуг, которые позволяют заключать контракты или размещать заказы на поставку товаров или услуг поставщиков услуг электронной коммерции на рынке электронной коммерции.

К поставщикам услуг, подлежащим удержанию, относятся:

  • Поставщики услуг: физические и юридические лица, занимающиеся электронной коммерцией.
  • Поставщики услуг электронной коммерции: поставщики услуг, которые заключают контракты или получают заказы на поставку товаров или услуг на рынке электронной коммерции или в собственной среде электронной коммерции.

Удержанный налог может быть зачтен в счет налога, рассчитанного в годовых декларациях о подоходном налоге поставщиков услуг. Любой удержанный налог, который не может быть зачтен в декларации, будет возвращен.

По материалам orbitax.com

#налог у источника#Турция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог у источника#Турция