Турция устанавливает ставку налога на источники дохода в размере 1% на платежи, осуществляемые посредниками электронной коммерции

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9284, которое устанавливает ставку налога на источники дохода в размере 1% на платежи, осуществляемые посредниками поставщикам услуг, осуществляющим деятельность в рамках Закона № 6563 о регулировании электронной коммерции.
Президентское постановление вступает в силу 1 января 2025 года.
К посредникам, обязанным удерживать налог, относятся:
К поставщикам услуг, подлежащим удержанию, относятся:
Удержанный налог может быть зачтен в счет налога, рассчитанного в годовых декларациях о подоходном налоге поставщиков услуг. Любой удержанный налог, который не может быть зачтен в декларации, будет возвращен.
По материалам orbitax.com
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