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Турция устанавливает ставку налога на источники дохода в размере 1% на платежи, осуществляемые посредниками электронной коммерции

Налоговая администрация Турции объявила о публикации президентского постановления № 9284, которое устанавливает ставку налога на источники дохода в размере 1% на платежи, осуществляемые посредниками поставщикам услуг, осуществляющим деятельность в рамках Закона № 6563 о регулировании электронной коммерции.

Президентское постановление вступает в силу 1 января 2025 года.

Все услуги по этой теме:

К посредникам, обязанным удерживать налог, относятся:

Поставщики посреднических услуг: физические и юридические лица, которые предоставляют среду электронной коммерции для экономической и коммерческой деятельности других лиц; и

Поставщики посреднических услуг электронной коммерции: поставщики посреднических услуг, которые позволяют заключать контракты или размещать заказы на поставку товаров или услуг поставщиков услуг электронной коммерции на рынке электронной коммерции.

К поставщикам услуг, подлежащим удержанию, относятся:

Поставщики услуг: физические и юридические лица, занимающиеся электронной коммерцией.

Поставщики услуг электронной коммерции: поставщики услуг, которые заключают контракты или получают заказы на поставку товаров или услуг на рынке электронной коммерции или в собственной среде электронной коммерции.

Удержанный налог может быть зачтен в счет налога, рассчитанного в годовых декларациях о подоходном налоге поставщиков услуг. Любой удержанный налог, который не может быть зачтен в декларации, будет возвращен.