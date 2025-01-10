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Гонконг возобновляет взимание налога на проживание в гостиницах

Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о возобновлении взимания налога на проживание в гостиницах (Hotel Accommodation Tax, HAT) с 1 января 2025 года.

С этой даты налог будет взиматься по ставке 3% от стоимости проживания (цены за номер).

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Ранее, в 2008 году ставка налога на проживание в гостиницах была снижена с 3% до 0%.

Для дальнейшего разъяснения порядка взимания HAT Департамент внутренних доходов обновил Презентацию брифинга, проведенного для представителей отрасли (Powerpoint for the briefing session held for the industry), и Часто задаваемые вопросы (FAQ).