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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Гибралтар отмечает обязательства по системе отчетности о криптоактивах (CARF)

Правительство Гибралтара опубликовало пресс-релиз о своих обязательствах по внедрению системы отчетности о криптоактивах (CARF) с обменом информацией, который начнется в 2027 или 2028 году.

Ксения Шилкина
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Гибралтар является одной из 61 юрисдикций, которые взяли на себя обязательство по автоматическому обмену информацией в рамках CARF.

Пресс-релиз содержит следующую информацию:

Правительство Его Величества Гибралтара стремится сохранить свое лидерство и активную роль в глобальном налоговом сотрудничестве, что было продемонстрировано его участием в 17-м пленарном заседании Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях в Асунсьоне, Парагвай. Это событие, отмечающее 15 лет прогресса, знаменует собой значительный шаг вперед в реализации Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Гибралтар входит в число 61 юрисдикции, приверженных распространению автоматического обмена налоговой информацией на криптоактивы, что является важным шагом в решении меняющихся проблем цифровой экономики. Предполагается, что обмен в рамках CARF начнется в 2027 или 2028 году.

Делегация Гибралтара на пленарном заседании состояла из комиссара по подоходному налогу Джона Лестера и старшего налогового чиновника Джулиана Балдачино, которые активно участвовали в обсуждениях, формирующих будущее глобального налогового сотрудничества.

Как сотрудничающая и соблюдающая требования юрисдикция, Гибралтар остается на переднем крае глобальных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и содействию справедливой налоговой практике.

Министр по налогам и сборам, депутат парламента Найджел Фитхэм, заявил: «Гибралтар неизменно демонстрирует свою приверженность международным стандартам налоговой прозрачности. Раннее принятие CARF Гибралтаром укрепляет нашу позицию как прогрессивной юрисдикции, демонстрирует нашу приверженность обеспечению налогового сотрудничества и прозрачности в современную цифровую эпоху, а также реализации мер и инициатив, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов».

По материалам orbitax.com

#CARF#Гибралтар
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#CARF#Гибралтар