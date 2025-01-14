Саудовская Аравия продлила срок действия инициативы по налоговой амнистии до 30 июня 2025 года

В конце декабря Управление закята, налогов и таможенных сборов Саудовской Аравии (ZATCA) объявило о решении продлить действие инициативы по отмене штрафов и освобождению от финансовых санкций для налогоплательщиков, подпадающих под действие всех налоговых законов, на 6 месяцев - до 30 июня 2025 года.

Инициатива, ранее продленная с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года и до 31 декабря 2024 года, была продлена еще на 6 месяцев, чтобы продолжить предоставлять льготы налогоплательщикам и предприятиям, отвечающим квалификационным требованиям. Также ZATCA опубликовало Упрощенное руководство – «Отмена штрафов и освобождение от финансовых санкций», чтобы помочь налогоплательщикам разобраться в деталях инициативы.

В марте 2020 года Управление ввело инициативу налоговой амнистии, чтобы смягчить экономические последствия пандемии для бизнеса в стране. Цель инициативы заключалась в освобождении налогоплательщиков от штрафов, связанных с налоговыми декларациями, при соблюдении определенных условий. Впоследствии срок действия этой инициативы неоднократно продлевался.

Освобождение от неоплаченных штрафов предоставляется в следующих случаях:

штрафы, возникшие в результате несвоевременной регистрации в соответствии со всеми налоговыми законами и правилами;

штрафы за просрочку платежа и штрафы за просрочку представления налоговой декларации в соответствии со всеми налоговыми законами и правилами;

штраф за исправление декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС);

штрафы за нарушения в области выявления НДС на местах и выставления электронных счетов-фактур на основании статьи 45 Закона об НДС.

Освобождение также предоставляется от штрафов за несвоевременную оплату в рамках утвержденного ZATCA плана рассрочки платежей, подлежащих оплате после окончания инициативы по амнистии.

Чтобы получить право на освобождение, налогоплательщики должны выполнить определенные условия, включая регистрацию в ZATCA, подачу налоговых деклараций с нарушением сроков и уплату основной суммы или заявление о рассрочке после подачи декларации.

Налогоплательщики не освобождаются от штрафов, связанных с нарушениями, связанными с уклонением от уплаты налогов.