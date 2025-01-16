Таиланд вводит налог на прибыль по Компоненту 2

Налоговый департамент Таиланда объявил о публикации чрезвычайного указа о налоге на прибыль B.E. 2567 (2024), который предусматривает введение внутреннего минимального налога на прибыль для групп MNE с консолидированной выручкой не менее 750 000 000 евро с 1 января 2025 года.

Принятие документа направлено на то, чтобы Таиланд сохранил свое право на сбор дополнительных налоговых поступлений, тем самым обеспечивая интересы страны. Без принятия такого закона Таиланд рискует потерять потенциальные налоговые поступления в пользу юрисдикций, уже внедривших сопоставимые законы о налоге на прибыль. К 2024 году такие законы примут 28 стран, включая Грецию, Южную Корею, Канаду, Японию, Данию, Турцию, Нидерланды, Новую Зеландию, Францию, Финляндию, Германию, Испанию, Швецию, Великобританию, Австралию, Италию, Ирландию и Вьетнам. Ожидается, что к 2025 году этому примеру последуют такие страны, как Малайзия, Сингапур, Индонезия и Гонконг.

Чрезвычайный указ о налоге на прибыль распространяется на крупные MNE, работающие в Таиланде, независимо от того, являются ли они тайскими, инвестирующими за рубежом, или иностранными, инвестирующими в Таиланд. Такие MNE должны иметь годовой доход в размере не менее 750 000 000 евро, отраженный в консолидированной финансовой отчетности их конечного материнского предприятия (UPE), по крайней мере, за 2 из 4-х отчетных периодов, непосредственно предшествующих рассматриваемому отчетному периоду. Налог на прибыль будет взиматься по согласованной на глобальном уровне минимальной налоговой ставке в соответствии с системой минимального глобального налога, что позволит установить минимальный уровень налоговой конкуренции.

Генеральный директор Налогового департамента Пинсай Сурасвади заявляет, что вступление в силу Чрезвычайного указа представляет собой значительную веху в деле поощрения инвестиций и одновременно обеспечения финансовой устойчивости Таиланда. После вступления в силу Чрезвычайного указа Налоговый департамент предложит вторичное законодательство для предоставления дополнительной информации в соответствии со стандартами, установленными ОЭСР.