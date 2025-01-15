Литва опубликовала ставки взносов для социального страхования

Литва опубликовала Закон XV-46 от 10 декабря 2024 года в Официальном вестнике, Закон о бюджете Государственного фонда социального страхования на 2025 год.

Он включает в себя применимые ставки взносов для различных взносов социального страхования:

Закон также устанавливает размер среднемесячной заработной платы (VDU) в размере EUR 2108,88, что используется в качестве базового предела для взносов сотрудников, который в настоящее время равен 60 VDU. 60 VDU также используется в качестве порогового значения для верхней ставки подоходного налога с населения.