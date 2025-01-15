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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литва опубликовала ставки взносов для социального страхования

Литва опубликовала Закон XV-46 от 10 декабря 2024 года в Официальном вестнике, Закон о бюджете Государственного фонда социального страхования на 2025 год.

Ксения Шилкина
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Он включает в себя применимые ставки взносов для различных взносов социального страхования:

Взносы работодателя:

  • Страхование по безработице 1,31% (2,03% для сотрудников с срочными трудовыми договорами);
  • Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,16% общая ставка, с определенными групповыми ставками 0,14% для группы I, 0,43% для группы II, 0,7% для группы III и 1,4% для группы IV.

Взносы сотрудников:

  • Пенсионное социальное страхование 8,72%;
  • Социальное страхование по болезни 1,99%;
  • Социальное страхование по материнству 1,81%.

Закон также устанавливает размер среднемесячной заработной платы (VDU) в размере EUR 2108,88, что используется в качестве базового предела для взносов сотрудников, который в настоящее время равен 60 VDU. 60 VDU также используется в качестве порогового значения для верхней ставки подоходного налога с населения.

По материалам orbitax.com

#Литва#социальное страхование
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#социальное страхование