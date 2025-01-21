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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Гонконг опубликовал законопроект о редомициляции компаний

Опубликован законопроект, предусматривающий введение режима редомициляции компаний в Гонконге.

Ольга Кутяева
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В конце декабря прошлого года Гонконг опубликовал законопроект о введении режима редомициляции компаний, который позволит компаниям, не инкорпорированным в Гонконге, редомицилироваться в Гонконг. Режим вступит в силу после вступления законопроекта в силу.

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Согласно предлагаемому режиму редомициляции, компания, отвечающая установленным требованиям, может редомицилироваться в Гонконг без необходимости вмешательства суда, ликвидации или реинкорпорации. Редомицилированная компания может сохранять свою юридическую идентичность и поддерживать непрерывность бизнеса, а также должна соблюдать законодательные требования, как зарегистрированная в Гонконге.

Законопроект также предлагает гонконгские налоговые режимы для редомицилированных компаний:

  • Редомицилированная компания будет считаться зарегистрированной в Гонконге для целей налогообложения в Гонконге. Однако, согласно территориальной налоговой системе Гонконга, она не должна облагаться налогом на прибыль в Гонконге до тех пор, пока не начнет вести бизнес в Гонконге.
  • При соблюдении определенных условий и требований будут доступны односторонние налоговые вычеты по налогам, уплаченным с нереализованной прибыли в первоначальном месте регистрации или домициля.
  • Будут введены переходные налоговые механизмы для уточнения режима различных налоговых атрибутов. Однако это не будет распространяться на компании, которые вели бизнес в Гонконге до их редомициляции.

Процесс редомициляции не будет облагаться гербовым сбором Гонконга, однако последующая передача акций редомицилированной компании будет облагаться гербовым сбором.

Налоговые органы Гонконга также пояснили, что редомицилированная компания может рассматриваться как компания, зарегистрированная в Гонконге, и, следовательно, как резидент Гонконга для большинства гонконгских соглашений о комплексном избежании двойного налогообложения или договоренностей. Аналогичным образом, редомицилированная компания будет считаться налоговым резидентом Гонконга для целей предложенных Глобальных правил, направленных против размывания налоговой базы (GloBE) второго уровня (т.е. Правило включения дохода (IIR), Правило заниженной налогом прибыли (UTPR)) и внутреннего минимального налога на пополнение в Гонконге (HKMTT).

По материалам Orbitax

#Гонконг#редомицилирование
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Гонконг#редомицилирование