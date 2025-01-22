Испанское правительство предлагает 10%-ю надбавку для покупателей недвижимости из стран, не входящих в ЕС

Правительство Испании объявило о планах по введению «беспрецедентного» 100%-го налога на недвижимость, приобретаемую нерезидентами ЕС, для борьбы с нехваткой жилья в стране.

По словам премьер-министра Педро Санчеса, этот план призван обеспечить приоритетное предоставление жилья жителям страны, назвав нехватку жилья «абсолютно невыносимой чрезвычайной ситуацией».

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План правительства призван удержать иностранцев от покупки испанской недвижимости в качестве инвестиций, а не жилья, хотя в сообщении не содержится никаких подробностей о работе предлагаемого налога или графике его внесения в парламент. Чиновники указали на недавнее введение налоговых надбавок для иностранных покупателей во многих других странах, включая Австралию, Канаду и Данию.

Предложения также включают повышение налогов на аренду квартир для туристов и ужесточение регулирования и лицензирования сезонной аренды.

Согласно последним данным, в третьем квартале 2024 года иностранцы приобрели в Испании 24 700 объектов недвижимости, что составило 15% от общего числа покупок недвижимости в стране. В последнем квартале 2024 года цены на жилую недвижимость выросли в среднем на 8,3% в годовом исчислении, причем наибольший рост цен был отмечен в Барселоне и Мадриде. Муниципальные власти Барселоны уже пообещали в ближайшее время полностью отказаться от краткосрочной аренды жилья для туристов.

Эксперты отмечают, что некоторый дополнительный спрос на жилье со стороны иностранцев был вызван успехом испанской схемы инвестиционных виз, которая давала иммигрантам право жить, работать и учиться в Испании в обмен на инвестиции в недвижимость в размере 500 000 евро. Однако схема должна завершиться в апреле 2025 года.