Турция вносит поправки в регулирование использования иностранных кредитов

Новое коммюнике вносит поправки в предыдущий закон, устраняя исключение, которое позволяло резидентам Турции в определенных ситуациях получать кредиты из-за рубежа без использования турецких банков в качестве посредников.

В связи с изменением законодательства в Турции резиденты Турции должны использовать посреднические турецкие банки при получении кредитов из-за рубежа. Это изменение вступило в силу 24 января 2025 года, когда в Официальной газете было опубликовано «Коммюнике (№ 2025-32/71) о внесении поправок в Коммюнике (№ 2008-32/34) в отношении Решения № 32 о защите стоимости турецкой валюты».

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Совет министров Турции вынес Решение 3 января 2018 года о внесении поправок в Решение № 32 о защите стоимости турецкой валюты (Решение). Кроме того, Коммюнике (№: 2008-32/34), вносящее поправки в Решение, было опубликовано в Официальном вестнике 24 января 2018 года.

Соответственно, Решение гласило, что (1) резидентам Турции разрешено получать кредиты из-за рубежа и (2) эти кредиты должны быть получены через банки. В Решении также перечислены обстоятельства, при которых получение кредитов через посреднические турецкие банки не является обязательным. В частности, Коммюнике 2018 года предусматривало, что турецкие посреднические банки не будут требоваться для кредитов, полученных:

Турецкими резидентами в связи с их деятельностью за рубежом

Под гарантии экспортно-кредитных учреждений или экспортно-кредитных гарантийных организаций и выплачиваемых напрямую экспортеру за рубежом

Для импорта товаров из иностранных банков развития, предоставляющих безналичную кредитную поддержку

Для импорта судов, связанных с приобретениями за рубежом