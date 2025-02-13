Гонконг опубликовал законопроект по Компоненту 2 BEPS 2.0

27 декабря 2024 года Гонконг опубликовал законопроект о введении внутреннего минимального налога на прибыль в Гонконге (Minimum top-up tax in Hong Kong, HKMTT) и правила включения доходов (Income Inclusion Rule, IIR) в рамках Компонента 2 инициативы ОЭСР «Эрозия базы и перемещение прибыли» (BEPS) 2.0.

После принятия законопроекта IIR и HKMTT вступят в силу ретроактивно с 1 января 2025 года, в то время как введение правила о недоначисленной прибыли (Undertaxed Profits Rule, UTPR) откладывается на время проведения дополнительных исследований.

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Законопроект полностью повторяет типовые правила ОЭСР с ограниченными местными изменениями. Он также включает положения, обеспечивающие согласованность с комментариями и руководством ОЭСР, а будущие дополнительные административные руководства, выпущенные ОЭСР, будут инкорпорированы в субсидиарное законодательство путем публикации уведомления в Бюллетене. Ниже перечислены ключевые особенности законопроекта:

С ретроспективным эффектом с 1 января 2024 года организация будет считаться организацией-резидентом Гонконга, если она зарегистрирована или учреждена в Гонконге или если она обычно управляется или контролируется в Гонконге. Ожидается, что это определение не повлияет на налоговые обязательства или другие обязанности организаций в рамках существующей налоговой системы Гонконга, поскольку Гонконг не облагает налогом на основе резидентства организации. Правительство также подтверждает, что принцип территориального источника налогообложения будет применяться и вне контекста Компонента 2.

HKMTT будет применяться только к группам транснациональных предприятий (MNE), чей доход в консолидированной финансовой отчетности конечной материнской компании равен или превышает 750 млн евро, по крайней мере, за 2 из 4-х лет, предшествующих финансовому году, за исключением некоторых регулируемых исключений.

Все гонконгские компании, входящие в группу MNE, включая те, которые находятся в структуре совместных предприятий, будут облагаться HKMTT в полном объеме, независимо от их доли участия. Во избежание двойного налогообложения будут предоставлены льготы.

Инвестиционные компании и страховые инвестиционные компании исключены из сферы действия HKMTT, чтобы сохранить налоговую нейтральность для этих компаний. HKMTT будет применяться к субъектам без гражданства аналогично тому, как HKMTT применяется к субъектам Гонконга.

HKMTT должен быть квалифицированным внутренним минимальным налогом на пополнение. Для определения чистого дохода или убытка по финансовому учету в целях HKMTT будет применяться местный стандарт финансового учета при соблюдении соответствующих условий.

Для снижения бремени соблюдения требований при соблюдении условий предусмотрены все «безопасные гавани», доступные в соответствии с Правилами Компонента 2.

Тест на основную цель будет введен в качестве общего положения, препятствующего уклонению от уплаты налога на прибыль, для Правил Компонента 2 без каких-либо положений о дедушке. Если правило применяется, то соответствующее соглашение будет игнорироваться, как если бы оно никогда не было заключено.

Правительство Гонконга также предлагает следующие подходы к соблюдению налогового законодательства и администрированию Правил Компонента 2:

Ежегодное налоговое уведомление о пополнении счета должно быть подано в течение 6 месяцев после окончания финансового года.

Ежегодная налоговая декларация должна быть подана в течение 15 месяцев (в переходный год - до 18 месяцев) после окончания финансового года. Компании, входящие в состав Гонконга, будут освобождены от обязанности подавать информацию, указанную в Информационной декларации GloBE, если обмен такой информацией с Гонконгом будет осуществляться в соответствии с соглашением с компетентным органом.

Уведомление о начислении и требование об уплате налога на пополнение баланса будет выставлено на основании налоговой декларации на пополнение баланса. Предварительный налог на пополнение счета не взимается. Как правило, срок уплаты налога на прибыль наступает через месяц после даты уведомления об оценке.

Группе MNE разрешается назначить одну гонконгскую учредительную компанию для подачи уведомления о налоге на прибыль и налоговой декларации, а также назначить одну или несколько компаний-плательщиков налога на прибыль.

Существующие механизмы налогового администрирования будут применяться к Правилам Компонента 2, а для разрешения трансграничных споров по налогу на прибыль будут доступны механизмы процедуры взаимного соглашения.

В случае несоблюдения правил, включая несвоевременную или неправильную подачу необходимых уведомлений и деклараций, будут применяться штрафные санкции.

Учитывая, что общая ставка налога на прибыль в Гонконге составляет 16,5%, группам MNE с присутствием в Гонконге следует оценить влияние предлагаемых Правил Компонента 2 на формирование налоговых резервов и соблюдение требований. Затрагиваемые группы MNE должны оценить применимость «безопасных гаваней», особенно переходной «безопасной гавани» для каждой страны, поскольку они могут снизить сложность полного расчета и нагрузку по соблюдению требований.