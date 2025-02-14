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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Программа работы Европейской комиссии на 2025 год

Европейская комиссия объявила о принятии своей программы работы на 2025 год, в которой основное внимание уделяется повышению конкурентоспособности, безопасности и экономической устойчивости в ЕС.

Ксения Шилкина
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Среди прочего, программа работы включает запланированный отзыв нескольких ожидающих рассмотрения предложений. Что касается налогообложения, одним из заметных предложений, которое должно быть отозвано, является предложение о внесении поправок в Директиву ЕС о процентах и ​​роялти, которая включала предлагаемые положения о борьбе со злоупотреблениями, положения о минимальном эффективном налоге и другие варианты. По мнению Комиссии, это предложение стало (частично) устаревшим из-за Директивы, реализующей ОЭСР Pillar 2 о минимальном корпоративном налогообложении.

Оставшиеся вопросы, которые предложение призвано решить, будут решаться в рамках предстоящего закона Omnibus в рамках процесса упрощения.

По материалам orbitax.com

#Европейская комиссия ЕС#Изменения Законодательства
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Европейская комиссия ЕС#Изменения Законодательства