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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Представлен бюджет Шри-Ланки на 2025 год, включающий повышение ставки налога на прирост капитала и другие изменения

Президент Шри-Ланки выступил с речью о бюджете на 2025 год 17 февраля 2025 года.

Ксения Шилкина
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Основные налоговые меры включают следующее:

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  • Требование подавать отчет о предполагаемом налоге к уплате (SET) будет отменено, начиная с года оценки 2025/2026;
  • Будут введены положения для расчета налоговых взносов на основе подоходного налога к уплате за предыдущий год;
  • Платежи нерезидентам за самолеты, лицензии на программное обеспечение или сопутствующие услуги от ВВС Шри-Ланки будут освобождены от уплаты;
  • Будут введены положения для уточнения взимания подоходного налога с доходов по страхованию жизни и других сумм, полученных страхователями;
  • Ставки налога на прирост капитала (CGT) будут увеличены до 15% для физических лиц и товариществ и до 30% для всех остальных организаций;
  • Генеральный комиссар по внутренним доходам (CGIR) будет уполномочен отменять проценты и надбавки по непогашенным налоговым обязательствам, возникшим в налоговом году 2022/2023 или более ранних годах, если налог уплачивается в течение шести месяцев с момента внесения поправки в закон;
  • Освобождение от НДС будет предоставлено на импорт упаковочных материалов для фармацевтических препаратов или аюрведических лекарств при определенных условиях;
  • Будут введены положения, позволяющие выпускать правила, определяющие порядок регистрации, взимания платы, сбора, подачи деклараций и т. д. в отношении взимания НДС с услуг, предоставляемых через цифровые платформы;
  • Упрощенная система налога на добавленную стоимость (SVAT) будет заменена системой возмещения, основанной на оценке риска, с пилотным проектом, который будет реализован для возмещения через RAMIS;
  • Задолженность по НДС для строительных подрядчиков проекта «Цунами» будет списана;
  • Вычеты по входному налогу на капитальные товары, импортируемые для проектов, где НДС был отложен, будут запрещены;
  • Использование терминалов POS зарегистрированными плательщиками НДС лицами станет обязательным;
  • Гербовый сбор на любой инструмент, связанный с арендой или наймом имущества, будет увеличен с 10 до 20 LKR за каждые 1000 LKR (т. е. ставка 1% будет увеличена до 2%);
  • Валовой сбор за ставки и азартные игры будет увеличен до 18%, а сбор за вход в казино будет увеличен с 50 до 100 долларов США; и
  • В Закон о налоговой апелляционной комиссии (TAC) будут внесены различные поправки, включая увеличение определенных сборов и изменение определенных условий и процедур.

Также отмечается, что в декабре 2024 года были объявлены другие ключевые меры, включая увеличение порога безналоговой прибыли (пособия) для физических лиц, налогообложение доходов от экспорта услуг и увеличение ставки корпоративного налога на ставки, азартные игры, табачные изделия и спиртные напитки (предыдущее покрытие).

При условии одобрения меры будут применяться с 1 апреля 2025 года.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Шри-Ланка
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Шри-Ланка